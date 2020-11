Lichaam uit het water gehaald voor de kust van Oostende

Voor de kust van Oostende is donderdagvoormiddag een lijk opgemerkt. De scheepvaartpolitie haalde het levenloos lichaam uit het water en bracht het naar de haven. Er is nog niets bekend over de omstandigheden van het overlijden. Het lichaam is in verre staat van ontbinding. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De wetsdokter is ter plaatse.