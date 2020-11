LIVEBLOG: 1.412 mensen op intensieve zorg, gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt licht

Eén dag na de presidentsverkiezingen wordt in de Verenigde Staten een recordaantal nieuwe coronagevallen genoteerd. Op 24 uur tijd zijn er 99.660 besmettingen bijgekomen, zo meldt de universiteit Johns Hopkins. Op 24 uur tijd werden er ook 1.112 doden geregistreerd door de universiteit.

Sinds het begin van de pandemie zijn in de VS al zeker 9.377.239 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Het totale dodental ligt al boven de 233.000. De Verenigde Staten zijn, in absolute aantallen, het land dat het zwaarst getroffen werd door de pandemie.

Corona was een belangrijk thema tijdens de VS-verkiezingen. Trump zei dat de VS er stilaan vanaf raken ("we are rounding the turn"), terwijl dat niet bleek uit de cijfers. Biden beschuldigde Trump ervan de Amerikanen niet voldoende te beschermen tegen COVID-19.