LIVE - Biden haalt ook de staat Michigan, nog wachten op 6 staten: het blijft erg spannend

De kaarten voor Joe Biden liggen op dit moment beter dan die voor Donald Trump. Dat zegt professor Bart Kerremans in "De ochtend". Is er nog een kans voor Trump en welke is dat dan? "De weg die voor Trump openligt, is de weg via de staat Pennsylvania en dat maakt natuurlijk dat de nervositeit in het Trump-kamp over Pennsylvania onvoorstelbaar groot is. Maar alleen met Pennsylvania komt ie er niet, hij moet zien dat hij het resultaat in Michigan en Wisconsin (dat aan Democraten is toegewezen) kan neutraliseren."

Trump heeft alvast gedreigd met een aantal rechtszaken en vraagt ook om het tellen van de stemmen stil te leggen. Een goed idee? "In principe is er niets tegen een rechtszaak. De vraag is alleen: zal Trump zich neerleggen bij het resultaat van een rechtszaak of een hertelling? Het gedrag van Trump van de voorbije 24 uur en zijn stijl van de afgelopen jaren, suggereert dat hij zich er niet bij zal neerleggen. En dan betekent dat eigenlijk dat die rechtszaken de risico's gaan vergroten op twisten daarover en op betogingen die uit de hand kunnen lopen."