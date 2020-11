Populaire Ketnet-serie "#LikeMe" krijgt luisterboeken voor kinderen met leesbeperking

Nadat een moeder van een meisje met dyslexie vroeg of "Het verhaal van Caro" al als luisterboek bestond, besloot de Luisterpuntbibliotheek in Brussel de reeks te laten inspreken. Luisterpunt is een bibliotheek voor mensen die geen of moeilijk gewone, gedrukte boeken kunnen lezen. Wie bijvoorbeeld blind of slechtziend is, kan via Luisterpunt gratis luister- of brailleboeken uitlenen.