Franse president Macron wil meer grenscontroles invoeren en het Schengenakkoord hervormen

Met 26 zijn ze, de Schengenlanden. België is er bij. Onze buurlanden ook. Het Schengen-akkoord werd ondertekend in 1985. In principe kunnen personen zich binnen de Schengenzone vrij verplaatsen, zonder grenscontroles dus. Niet alle Europese lidstaten doen mee (Groot-Brittannië is er bijvoorbeeld niet bij). En sommige landen die niet bij de Europese Unie horen zijn er dan weer wél bij (IJsland en Zwitserland). Maar, zegt Macron, we moeten Schengen dringend herbekijken, want het akkoord zoals het nu functioneert speelt mensenhandelaars en terroristen in de kaart.