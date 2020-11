Man raakt geplet tussen een asfalteringsmachine en vrachtwagen in Diest

Een 46-jarige arbeider werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de man uit zijn hachelijke situatie bevrijden. Hij was nog bij bewustzijn en werd met de ziekenwagen weggebracht. Voor het onderzoek van het ongeval werden de werken stilgelegd. De werken maken deel uit van de heraanleg van de Langenberg op de verbinding tussen Diest en Geel. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden.