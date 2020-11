Mislukte plofkraak bij bpost in Ekeren: geen spoor van de daders

Afgelopen nacht, rond half 4, is er geprobeerd om een plofkraak te plegen in Ekeren. De daders forceerden de toegangsdeur van een bpost kantoor aan de Blarenstraat. Daarna hebben ze geprobeerd om een paneel van een automaat te forceren. Toen het alarm van het kantoor afging, zijn de daders zonder buit weggevlucht. Er was dus ook geen sprake van een ontploffing.