Lockdown lokt opnieuw veel volk naar de Vlooybergtoren in Tielt-Winge

De beroemde toren uit de televisiereeks "Callboys" is nog altijd populair, en de uitgelezen plaats voor veel wandelaars en fietsers om er even te stoppen en de trap op te gaan. Sinds maart, tijdens de eerste lockdown, trok de trap al veel volk, en dat is nu niet anders.

Daarom heeft burgemeester Rudi Beeken een tijdje geleden al beslist dat een mondmasker verplicht is aan de Vlooybergtoren: "In de trappenhal mekaar kruisen met veel volk is niet doenbaar. Je moet ook daar de social distancing respecteren. Dat is trouwens daar duidelijk aangegeven en als de mensen zich daar niet aan houden, dan riskeren ze toch dat er een boete uitgeschreven wordt door de lokale politie. Er zijn ook meer politiemensen vrijgemaakt om te controleren.

Het is niet de bedoeling om de Vlooybergtoren af te sluiten. Dat is tijdens de eerste lockdown ook niet gebeurd. Tielt-Winge heeft tot nog toe weinig coronabesmettingen gehad, en het is de bedoeling van het lokaal bestuur om dat zo te houden."