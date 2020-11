Naast een nieuwe president kozen Amerikanen ook voor de wolf, drugs en een nieuwe vlag

De staat Colorado kwam met een opmerkelijk voorstel om de wolf te herintroduceren in de staat. De wolf is daar al sinds de jaren 40 uitgestorven. Het voorstel lijkt het met een kleine meerderheid te gaan halen, nog niet alle stemmen zijn geteld. De wet zou de overheid in Colorado verplichten om een populatie wolven uit te bouwen en te beheren.



De wolf is een roofdier dat in de hele VS voorkwam. Op hun hoogtepunt waren ze naar schatting met 2 miljoen. Door de komst van Europese kolonisten werd de populatie gedecimeerd en was de soort bijna uitgestorven in de VS. In de jaren 90 kwam er een plan om de wolf weer te introduceren, met succes. Er zouden nu zo'n 18.000 wolven zijn in de VS. Het grootste deel leeft in de uitgestrekte staat Alaska.