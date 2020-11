Natuurpunt lanceert "sms-BOS-actie" voor meer bos, "Ook tijdens deze lockdown veel meer wandelaars in natuurgebieden"

Aan het woord in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen is Frederik Beeckx, communicatieverantwoordelijke bij Natuurpunt. "Het grote gebrek aan natuur speelt ons meer dan ooit parten in periodes van lockdown", legt hij uit. "Daarom is het vaak te druk in natuurgebieden, terwijl natuur op wandelafstand een basisrecht zou moeten zijn voor iedereen. In het Grote Netewoud in Meerhout bijvoorbeeld tellen we de bezoekers en we merken dat het aantal enorm toegenomen is en nu nog meer toeneemt door weer een lockdown."