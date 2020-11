Nieuw coronatestcentrum op voormalig militair domein in Olen

In Olen komt er een nieuw coronatestcentrum op het voormalig militair domein Teunenberg. Het centrum is een initiatief van huisartsenkring Zuiderkempen om de druk op de huisartsen en ziekenhuizen te verminderen. "Het was vrij duidelijk dat de werkdruk heel hoog lag", vertelt burgemeester Seppe Bouquillon. "We vinden het belangrijk dat de artsen hun patiënten zo goed mogelijk kunnen behandelen en dat zij niet te veel moeten bezig zijn met het administratieve luik en het afnemen van testen. Daarom zullen we nu Teunenberg als uitvalsbasis gebruiken."