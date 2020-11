Nieuwe corona-app op komst: hoest eens in je telefoon en ontdek of je besmet bent

De MIT-onderzoekers dromen er in hun onderzoekspaper al hardop van om in de toekomst nog verder te gaan. “Pandemieën kunnen tot het verleden behoren als dergelijke tools altijd in de achtergrond aanstaan en steeds verbeterd worden.”

Op die manier zou het zomaar eens kunnen dat slimme luidsprekers of andere technologische geriefjes in de toekomst automatisch kunnen opmerken of je onbewust al een of andere ziekte onder de leden hebt.

Het MIT is overigens niet het enige instituut waar wetsenschappers aan dergelijke projecten werken. Ook de Cambridge University, de Carnegie Mellon University en de Britse startup Novoic werken volgens de Britse omroep BBC aan projecten die COVID-19-hoestgeluiden moeten herkennen. Maar die onderzoekers haalden nog niet zo’n nauwkeurige scores als de nieuwe software van het MIT.