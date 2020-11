De Amerikaanse verkiezingen naderen hun ontknoping, maar waarom duurt het zo lang? En wie heeft de beste kaarten? 

Want in verschillende swingstaten is het een nek-aan-nekrace. Biden en Trump doen haasje over en de verschillen zijn vaak miniem. En dus komt het aan op tellen. Tellen, tellen, tellen. Tot (zowat) de laatste stem. Zo haalde Biden Wisconsin en Michigan pas laat gisterenavond binnen (die twee staten snoept hij overigens af van Trump, die de twee staten in 2016 nog op zijn naam mocht schrijven). De marges waren miniem. In Wisconsin bijvoorbeeld is het verschil amper 20.000 stemmen, of 0,6 procentpunt.