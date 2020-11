500 miljoen jaar oude rotsen in Dworp beklad met racistische slogans

De rotsen in Dworp zijn eigenlijk niet zo bekend in de streek, maar ze zijn 500 miljoen jaar oud uit de tijd toen het daar nog een ondiepe zee was.

Het bekladden moet overdag gebeurd zijn, want je moet naar beneden klauteren en het is er 's nachts heel donker. Schepen Eddy De Knopper vindt het erg spijtig: "Eigenlijk zijn de rotspunten niet zo bekend, je moet afdalen en in de buurt zijn ook wat huizen. De vandalen hebben toch wat tijd genomen om slogans te spuiten en tekeningen te maken. Gelukkig is dat wel te verwijderen van die oude zandsteen. Het is echt erfgoed, de rotsen komen hier even boven, en zijn pas weer te zien in Sart Moulin, een deelgemeente van Eigenbrakel. Pas vorige week hebben we een stuk grond gekocht met die rotsen. We gaan dat in beheer geven van Natuurpunt. Mogelijk heeft die aandacht de vandalen gelokt, want je loopt er zo voorbij als je het niet weet."