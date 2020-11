Minister Demir scherp voor steden en gemeenten die niet overal riolering hebben: "Kan niet, we leven in de 21e eeuw"

De Vlaamse vereniging voor steden en gemeenten (VVSG) vindt de reactie van de minister wat kort door de bocht. "Het is echt niet correct om enkel te kijken naar de steden en gemeenten op dat vlak", zegt woordvoerder Nathalie Debast. "Het is een spel met heel veel spelers, zowel lokaal als Vlaams. Het volstaat niet om enkel een buis in de grond te steken. Die moet ook aangesloten zijn op de waterzuiveringsinstallatie", zegt Debast. Daarom is de VVSG zélf vragende partij om zogenoemde rioolcontracten af te sluiten. "We vragen de minister om met elke gemeente een rioolcontract af te sluiten. Met duidelijke doelstellingen en met duidelijke afspraken rond financiering. Als gemeenten zich niet kunnen houden aan hun verbintenissen, mogen ze daar ook op afgerekend worden", zegt Nathalie Debast.

Ook Vlario, het kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, pleit voor meer duidelijke afspraken en responsalisering. Maar er moet ook meer duidelijkheid komen over het financiële plaatje op lange termijn, vinden ze. "Veel gemeenten hebben structurele problemen in de financiën of hebben andere prioriteiten. Er moet meer duidelijkheid komen over de subsidies die vanuit Vlaanderen in een bepaalde periode beschikbaar zijn. Een betere visie op de lange termijn financiering van het hele stelsel is geen luxe, maar een noodzaak. Als er om een of andere reden een project blokkeert, moet dit vervangen kunnen worden door een ander project dat een vergelijkbaar resultaat genereert", aldus Vlario. Daarnaast benadrukt het centrum ook de lange duurtijd van de rioolprojecten. "De gemiddelde doorlooptijd van een rioleringsproject bedraagt meer dan 8 jaar. Dat is veel te lang", klinkt het. "We bieden ons aan om hierrond voorstellen te ontwikkelen."

VVSG beklemtoont verder nog dat er de voorbije decennia al heel wat stappen zijn gezet op het vlak van de riolering. Er komt al een pak meer afvalwater in de riool terecht om gezuiverd te worden, dan 30 jaar geleden. "De zuiveringsgraad is van 20 procent in 1990 gestegen naar 85% in 2020, maar die laatste 15% waar we nu voor staan zijn de moeilijkste en de duurste", zegt Debast.