Personeel van buurtsupermarkten krijgt een hart onder de riem van de klanten

Bijna 40.000 mensen hebben dat gedaan en in elke categorie is nu een winnaar gevierd. In Heusden-Zolder was dat Alvo B2 en in Meldert, in Lummen, de Spar Express. De medewerkers werden vanmorgen op een klein optreden getrakteerd door zanger-componist Luc Schuit die een ‘superteamlied’ had gemaakt. Dat werd uiteraard luidkeels meegezongen. Later krijgen ze met zijn allen nog een personeelsfeest aangeboden. In het totaal zijn 6 buurtsupermarkten bekroond.