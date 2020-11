Politie pakt twee minderjarigen op in Eupen die terreuractie tegen politie in ons land aan het plannen waren

Voor alle duidelijkheid: de twee zijn opgepakt vóór de terreuraanval van afgelopen maandag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, die door terreurgroep IS is opgeëist.

De afgelopen weken zijn er al verschillende terreuraanslagen geweest, vooral in Frankrijk. Half oktober werd in de Parijse voorstad Conflans Saint-Honorine een leraar de keel doorgesneden omdat hij Mohammed-cartoons in zijn les had gebruikt, een 10-tal dagen later vermoordde een jonge Tunesiër 3 mensen met een mes in de Zuid-Franse stad Nice. De daders waren telkens geradicaliseerde moslims.

Of er een verband is tussen al de aanslagen, is nog onduidelijk, maar er is minstens sprake van copycat-gedrag.

