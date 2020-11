Zoon van filmster Jean-Claude Van Damme zorgt voor raamkunst in Herne

Nicolas Van Varenberg wil een eigen kunstcarrière uitbouwen. "Nicolas is een jonge gast die dromen heeft en de ambitie om iets te realiseren. Hij wil een eigen carrière los van zijn vader. Nicolas is heel gewoon. Hij heeft geen pretentie. Het is een toffe ket om rond de tafel mee te praten. Het is natuurlijk wel een kunstenaar waar een hoek van af is", lacht Peetermans.