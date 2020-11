Regionaal Landschap Schelde-Durme knot jaarlijks 2000 bomen: "Nood aan nieuwe vrijwilligers"

Om vrijwilligers en eigenaars met elkaar in contact te brengen, richtten de regionale landschappen de website goedgeknot.be op. “Iedereen die meer dan 5 knotbomen op zijn of haar perceel heeft staan, kan een beroep doen op de vrijwilligers van de regionale landschappen. Tijdens een opleiding leren de vrijwilligers hoe ze het best een boom kunnen knotten en hoe ze moeten omgaan met een kettingzaag. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook automatisch verzekerd door ons.” Zowel vrijwilligers als eigenaars kunnen zich via de website aanmelden.