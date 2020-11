Republikeinse topfiguren nemen afstand van beschuldigingen van Trump over fraude

Blijkbaar staat de president alleen met zijn beweringen. Mitch McConnell, fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat, merkte vandaag op dat "beweren dat je de verkiezingen hebt gewonnen, is iets anders dan het tellen van de stemmen stopzetten". McConnell, die is opnieuw is verkozen, was tot nu toe een stevige aanhanger van Trump, maar houdt zich nu dus op de vlakte.