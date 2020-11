Schildpad van Jan Fabre opnieuw beschadigd in Nieuwpoort: "Ik ben zeer teleurgesteld", reageert burgemeester 

Nieuwpoort kocht het kunstwerk in 2003 tijdens de eerste editie van het kunstenfestival Beaufort. De gemeente betaalde daarvoor 325.000 euro. Eerst stond het beeld op het strand, later verhuisde het naar het Jan Fabreplein. Het moest al twee keer worden gerestaureerd omdat mensen het niet konden laten om erop te klimmen. De laatste renovatie kostte het stadsbestuur 140.000 euro.

Nochtans staan er bewakingscamera's en wie op het kunstwerk klimt, krijgt een boete van 250 euro. Maar blijkbaar houdt dat de vandalen niet tegen, want het kunstwerk is nu opnieuw beschadigd. Je ziet lange, diepe strepen in het bladgoud. En die schade is volgens burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) onherstelbaar. "Zo hoorde ik van buurtwoners dat er zelfs iemand met een koersfiets op gereden is. De buurt is zeer verontwaardigd, dan bellen ze me en zeggen "Burgemeester ze zitten op ons", ze zien dat als hun beeld. Het is een schande, ik ben zeer, zeer teleurgesteld."