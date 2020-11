Vijf bloedstollende VS-presidentsverkiezingen: van hertellen met Bush en Gore tot haasje-over met Jefferson en Adams

In 1960 trad de jonge Democraat John F. Kennedy in de ring tegenover de toen al ervaren Republikein Richard Nixon. In een spannende kiesstrijd haalde Kennedy het uiteindelijk tegenover Nixon. Doorslaggevend daarbij was een televisiedebat tussen de twee kandidaten. De jonge viriele Kennedy kwam veel beter over dan de voortdurend zwetende en vermoeide Nixon. Kennedy haalde een ruime meerderheid in het kiescollege, maar won nipt de popular vote met amper 0,17 procent van de stemmen meer.