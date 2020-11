Leuvense groendienst ruimt elke dag "paar ton bladeren op”, maar wat gebeurt daarmee?

Het is volop herfst, de bladeren vallen van de bomen, tuiniers zijn in de weer met harken of met de bladblazer. En ook de steden en gemeenten zetten hun personeel van de groendienst in om de massa aan bladeren op te ruimen in de straten. “We zijn nu al enkele weken bezig en zetten elke dag vier tot vijf zuigwagens in", zegt Frans Duerinckx, werkleider groenbeheer van de stad Leuven. "Die kan je vergelijken met een grote stofzuiger. De grote zuigwagens hebben een gemiddelde inhoud tot vijftien kubieke meter. Die worden dan drie tot vier keer per dag gevuld. Dat zijn is dus een paar ton dat wij iedere dag verzamelen.”