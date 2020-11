Stemmen per post in de VS: hoe werkt het en is het fraudegevoelig zoals Trump beweert?

In de grote oorlogen waarin de VS de voorbije eeuw betrokken was, behielden de soldaten op missie hun recht om te stemmen, ofwel door zelf per post te stemmen, ofwel door een brief te sturen naar een gevolmachtigde bij hen thuis. Sinds de Tweede Wereldoorlog laat elke Amerikaanse staat stemmen per afwezigheid bij militairen toe.

Maar niet alleen militairen mochten in het verleden al bij afwezigheid stemmen. In het begin van de 20e eeuw werd dat bijvoorbeeld ook mogelijk gemaakt voor spoorwegarbeiders die lange tijd van huis waren. Ook wie in het buitenland woont, kan tegenwoordig per post stemmen. In sommige staten kunnen mensen met een beperking dat en er zijn zelfs staten waar iedereen per post mag stemmen en bij elke verkiezing automatisch een stemformulier in de bus krijgt.

Door de coronapandemie heeft dit jaar een recordaantal kiezers per post gestemd. Niet alleen militairen of burgers in het buitenland, maar ook miljoenen gewone burgers, die het door het virus niet zagen zitten om op 3 november met zijn allen in de rij te gaan staan aan een stembureau. Bij de presidentsverkiezingen van 2016 werden ongeveer 33 miljoen stemmen bij afwezigheid uitgebracht, goed voor bijna 25 procent van alle stemmen. Dit jaar hebben bijna 100 miljoen Amerikanen hun stem voor de verkiezingsdag zelf uitgebracht, de zogenoemde early voters. Bijna 60 miljoen daarvan deden dat via een absentee ballot, goed voor bijna 40 procent van het totale aantal stemmen.