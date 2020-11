"The masked singer" ontmaskerd: het succesverhaal achter de "meloenenjacht" met geïmproviseerd thuispubliek

De geheimhouding rond “The masked singer” is in álle aspecten doorgetrokken. Het programma werd in de wandelgangen voorbereid onder de naam – echt waar - “Meloenenjacht”.

“Op het moment dat de opnamestudio geboekt werd, kregen we de vraag om welk project het ging. Paniek, want veel bedenktijd was er niet. We kwamen met “Meloenenjacht” op de proppen: een compleet fictieve quiz waarbij de kandidaat veel zou kunnen winnen, en in het slechtste geval naar huis zou gaan met kilo’s meloenen. Enorm slecht gevonden, maar we kregen er geen verdere vragen over”, lacht Deprez. “Missie geslaagd: ons kind had een naam, en we konden starten.”