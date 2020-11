Tot 4 jaar cel voor mensensmokkelaars die 19 transmigranten in gammel bootje de Noordzee opstuurden

De Franse reddingsdienst kreeg op zondagavond 29 december 2019 rond 21.00 uur een alarmerende oproep. Zo'n 7 kilometer voor de kust van Bray-Dunes was het kleine plezierjacht “De Rune” in de problemen geraakt. Het vaartuig maakte water en had dringend hulp nodig. Een Nederlandse vissersboot, een reddingsboot uit Duinkerke, een boot van de Franse douane en een helikopter van de Franse marine rukten meteen uit. Ze slaagden erin de 19 opvarenden te redden en sleepten het bootje naar de haven van Duinkerke.

Het was meteen duidelijk dat het gezelschap de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeerde te maken. De omstandigheden van hun reis bleken echter levensgevaarlijk. Het plezierjacht was veel te klein en de vluchtelingen hadden geen reddingsvesten aan. Uit hun verhoren bleek dat ze in de loop van de namiddag in het plezierjacht waren gestapt in de jachthaven van Nieuwpoort.