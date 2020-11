Twee schepen botsen op Albertkanaal: schepen beschadigd, geen gewonden

Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 22 uur ter hoogte van de "brug van den Azijn", tussen Merksem en Schoten. Twee schepen kwamen met elkaar in aanvaring. Er vielen geen gewonden maar beide schepen raakten beschadigd aan de boeg. Eén van de schepen is een tanker met een lengte van 110 meter en een breedte van 11,45 meter.

Beide schepen lagen een tijd lang aangemeerd langs het kanaal. Eén van de schepen is ondertussen naar een werf in de haven van Antwerpen gebracht. De hinder voor het scheepvaartverkeer was niet zo groot omdat andere schepen langzaam voorbij mochten varen.