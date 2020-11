Vanaf morgen weer kankeroperaties in het AZ Delta 

De toename van COVID-19-patiënten in het AZ Delta neemt lichtjes af. "We kunnen dus in eerste instantie kankeroperaties uitvoeren, die geen gebruik maken van de intensieve zorg", zegt dokter Karin Decaestecker van het AZ Delta. "Dat is zowel voor borstkanker, darmkanker en urologische kanker (prostaatkanker, blaaskanker, enzovoort). We hopen volgende week verder op te schalen. Zodat we ook de zieken die de intensieve zorg nodig hebben, ook terug kunnen opvangen."