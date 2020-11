Wandelschoenen aan de voeten en creativiteit in het hoofd, "Stravakunstenaars" maken het beste van de lockdown

Na verloop van tijd ontdekte hij per ongeluk dat je ook figuren kan wandelen, dieren bijvoorbeeld. Eergisteren wandelde hij een huzarenstukje voor iedereen in de zorgsector. Hij vertrok bij AZ Groeinghe en deed er ruim 12 uur over. Een dankuwel die kan tellen.

Zijn wandeling vormt op Strava, een sport-applicatie voor op de smartphone, "dank u wel". Het is een boodschap aan het zorgpersoneel. "Het was een stevige tocht, want er was veel wind, maar ik wou het absoluut doen. Op die manier kan ik eens dank u wel zeggen aan de mensen uit de zorgsector. Zij verdienen dat echt."