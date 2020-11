Europa beleefde warmste oktobermaand ooit, noordpoolijs was nooit kleiner

De voorbije maand oktober was de warmste oktobermaand ooit in Europa. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Vooral in Centraal-, Oost- en Noord-Europa was het veel zachter dan normaal. Het noordpoolijs was in oktober ook nog nooit zo klein sinds het begin van de detailwaarnemingen. Opvallend: wereldwijd was het de op twee na warmste oktobermaand ooit gemeten; de voorbije zes oktobermaanden komen daarmee allemaal in de top-6.