"We deden alleen onze plicht": 3 mannen riskeerden leven tijdens terreuraanslag in Wenen om gewonden te helpen

"Opeens hoorden we overal geweerschoten. Mensen onder het bloed lagen op de grond," vertelde Mikail op Twitter. Ze brachten meteen een gewonde vrouw in veiligheid door haar naar een nabijgelegen restaurant te dragen. "Dan ben ik oog in oog met de dader gekomen en ben ik zigzag beginnen lopen. Hij heeft geschoten en mijn been geraakt. In het begin had ik zelfs niet door dat ik gewond was," aldus Recep.