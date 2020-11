Lentetemperaturen op komst, middenin de verlengde herfstvakantie

Wie vandaag vroeg uit de veren was, zag in de ochtenduren wat lage bewolking en hardnekkige mistbanken. Tegen de namiddag klaart het op en wordt het overwegend zonnig. De maxima gaan naar 8 to 12 graden. Komende nacht blijft het helder, met lage bewolking of mistbanken. In de Hoge Ardennen is er zelfs al lichte vrieskou, in het noorden van het land haalt het kwik nog 4 graden.

Na een koude start vrijdag, met opnieuw wat lokale mistbanken wordt het zonnig en iets warmer, bij maxima tussen 9 en 13 graden. Overdag trekt de wind matig aan, in de Ardennen zijn er rukwinden tot 50 km per uur mogelijk.

De temperaturen gaan in stijgende lijn: zaterdag is het droog en vaak zonnig met op het einde van de dag hoge sluierwolken. Met maxima van 12 tot 16 graden wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Zondag mogen we dezelfde zachte temperaturen verwachten, tot 16 graden, maar dan moeten we er wel wat bewolking en lichte regen bijnemen.

De tweede week van de verlengde herfstvakantie zou droog starten, met maxima rond de 15 graden. Ook maandag wisselen brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af.