Ziekenhuizen mogen zorgkundigen tijdelijk verpleegkundige taken laten uitvoeren om nood te lenigen

Ziekenhuizen die kampen met een tekort aan verzorgend personeel zullen verpleegkundige taken tijdelijk kunnen uitbesteden aan personeel dat daar in principe niet voor bevoegd is. Die noodmaatregel, die in allerijl in de Kamer is goedgekeurd, moet helpen vermijden dat zorginstellingen handen aan het bed tekortkomen tijdens de tweede golf van de coronapandemie.