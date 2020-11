Verkiezingsresultaat in de VS viel (weer) niet te voorspellen: "Peilingen zijn vooral interessant na de verkiezingen"

Als de Amerikaanse peilingen nu al twee verkiezingen op rij zo verkeerd zitten: bestaat er dan geen manier om de resultaten te corrigeren? "In theorie zou je dat kunnen doen, op basis van mensen hun stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Maar gek genoeg herinnert niet iedereen zich dat even goed, of draaien mensen graag hun kar. Die herinnering is dus niet betrouwbaar. En dan zijn er in Amerika maar 2 partijen: bij een peiling in België is dat nog problematischer", zegt Walgrave.

Toch schrijft Walgrave peilingen als politiek instrument niet af. "Ze horen bij het politieke spel. In de VS bepalen ze in de voorverkiezingen, waarbij elke partij zijn kandidaat aanduidt, wie voldoende middelen kan losweken bij geldschieters. Peilingen zijn een industrie op zich. Maar eigenlijk zijn ze vooral interessant na de verkiezingen, dan heb je veel betrouwbare informatie om mee te werken. Maar als voorspellend instrument worden ze op termijn alleen maar onbetrouwbaarder."