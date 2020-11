Alweer nieuwe digitale taxidienst in Gent, Leuven en Antwerpen: "Heetch zal andere noden lenigen"

Het stadsbestuur heeft alleen een bericht gekregen dat Heetch zou starten in Gent, overleg was er niet. "Dat is ook niet nodig", zegt Vander Stichele, "we hebben overlegd met het Vlaams niveau, dat het taxidecreet opstelde. Maar we staan wel open voor overleg met de plaatselijke spelers, als ze dat willen. Het is ook niet zo dat wij grote concurrenten zullen zijn. Eigenlijk zijn we gewoon complementair. We rijden in Gent en de omliggende gemeenten, en onze klanten zijn vooral mensen die gewoon zijn met hun smartphone allerlei zaken te regelen: jonge en lokale mensen. De taxibedrijven moeten het vooral hebben van mensen die gewoonteklanten zijn bij een bedrijf, en naar een taxistaanplaats gaan of een taxi staande houden."