Angèle en Dua Lipa lanceren videoclip van "Fever": "We konden er allebei onze persoonlijkheid en stijl in leggen"

In een interview dat Danira Boukhriss Terkessidis voor "Vandaag" via Zoom had met Angèle en Dua Lipa zegt Dua Lipa dat zij zelf aan haar entourage vroeg om contact op te nemen met het management van Angèle met de vraag of ze zin had om samen te werken. "Ik ben zo'n grote fan van haar. Maar ik was ook wel een beetje zenuwachtig: wat als ze neen zegt?"



Gelukkig voor Dua Lipa houdt Angèle ook van haar muziek en zag ze het meteen zitten om samen te werken, al moest dat door de coronacrisis in eerste instantie wel vanop afstand gebeuren. Foto's van hun honden naar elkaar doorsturen hielp toen om het ijs te breken, zegt Angèle.