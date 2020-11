Apotheker uit Deurne roept op: "Breng je griepvaccin terug naar de apotheek als je het niet écht nodig hebt"

In apotheek Van Eynde in Deurne is het een komen en gaan van mensen die hopeloos op zoek zijn naar een griepvaccin. "We zien heel wat bezorgde ouders van kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen, zware diabetespatiënten, maar ook mensen die corona hebben gehad en longschade hebben opgelopen. Die mensen zijn vaak al langs verschillende apothekers geweest, maar zonder succes. Zij behoren tot risicogroep A en krijgen bij ons voorrang, maar we kunnen niet iedereen helpen", zegt apotheek Christel Van Eynde.

Ze merkt ook dat sommige klanten een voorschrift hebben gekregen van hun dokter, maar niet tot risicogroep A behoren. "Mensen proberen vanalles om toch maar een griepprik te krijgen. Er zijn klanten die al een vaccin gekregen hebben, maar dan zeggen dat ze het verloren zijn in de hoop dat ze er een tweede krijgen"

Voor mensen met onderliggende aandoeningen is het soms een drama als zij geen vaccin vinden. "Klanten staan hier soms met tranen in hun ogen omdat ze bang zijn en niet meer weten wat te doen. Onlangs stond hier nog een 80-jarige man met longkanker die ik moest teleurstellen. Dan breekt je hart. Daarom wil ik iedereen die gezond is en een vaccin heeft vragen om het terug te brengen naar zijn/haar apotheker. Er zijn mensen die het nu beter kunnen gebruiken", vertelt Van Eynde.