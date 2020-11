Leuvens actiecomité: "Maak WikiLeaks-oprichter Julian Assange ereburger van Leuven"

WikiLeaks is een internationale organisatie die regelmatig geheime documenten van anonieme bronnen of zogenaamde "klokkenluiders" publiceert op het internet. Op die manier wil de organisatie naar eigen zeggen onrecht aanklagen. Ze noemen zichzelf ook wel eens "de niet-censureerbare versie van Wikipedia", maar hebben geen enkele band met de populaire encyclopedie. WikiLeaks werd in 2006 opgericht door de Australische journalist en internetactivist Julian Assange. Intussen zou de organisatie naar verluidt al meer dan 10 miljoen documenten online hebben gepubliceerd. WikiLeaks publiceerde onder andere een handboek voor de beruchte Guantanamo Bay gevangenis en heel wat documenten van de Verenigde Staten over de oorlog in Afghanistan en Irak. De organisatie komt regelmatig in de problemen met het internationale gerecht en wordt onder andere beschuldigd van spionage en samenzwering. Medestanders noemen de aantijgingen "een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting".

De organisatie werkt samen met klokkenluiders. Zo bezorgde de Amerikaanse ex-militair Chelsea Manning hen een geheime video-opname van een Amerikaanse helikopteraanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Daarop is te zien hoe 12 burgers en journalisten van het internationale persagentschap Reuters worden gedood. De video lokte internationaal veel verontwaardiging uit. Manning werd daarvoor veroordeeld, maar is intussen weer op vrije voeten na gratie van de toenmalige Amerikaanse president Obama. Van maart 2019 tot maart 2020 zat Manning opnieuw vast omdat ze tijdens een proces weigerde te getuigen tegen WikiLeaks en Julian Assange.