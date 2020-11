Bijna een op de twee Vlaamse woonzorgcentra heeft te kampen met coronabesmettingen. In sommige woonzorgcentra zijn er grote uitbraken. Dat is het geval in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. "Als er niks gebeurt, zullen de zwaksten weer getroffen worden", zegt Dirk Lips van woonzorggroep Curando.