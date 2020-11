Konden dino's zwemmend of drijvend honderden kilometers zee oversteken? Fossiel in Marokko geeft aan van wel

De grote vraag is nu hoe de dino in Afrika terechtkwam. Want Afrika was toen een geïsoleerd continent, omringd door honderden kilometers zee. De ontdekking was dan ook een complete verrassing, zegt Nicholas Longrich, die de studie leidde. "Het was totaal onverwacht, alsof je een kangoeroe zou vinden in Schotland. Afrika was volledig omringd door water, dus hoe is hij daar geraakt? Het was onmogelijk om naar daar te wandelen, dus hij moet over het water gegaan zijn." De ontdekking werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift "Cretaceous Research".