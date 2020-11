Duizenden kraanvogels trekken mogelijk over Limburg: "Je kan er niet naast kijken"

De kraanvogels worden al even verwacht in Limburg, maar voorlopig zijn ze er nog niet gespot. Of we ze hier zullen zien of niet, hangt vooral af van het weer en de windrichting. "Die kraanvogels komen vooral uit Scandinavië en het noorden van Duitsland en trekken nu naar het zuiden, naar hun overwinteringsgebieden", legt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg uit. "Onderweg hebben ze enkele bekende rustplaatsen die ze overleveren van generatie op generatie. Daar vertrekken ze normaal gezien 's morgens vroeg, verder op weg naar het zuiden. Als er dan een westenwind is, worden ze meer naar het oosten gewaaid en zien we ze niet, dan trekken ze over Duitsland. Als het oostenwind is - zoals vandaag voorspeld - worden ze richting Nederland en Vlaanderen geblazen en dan trekken ze vooral over Limburg."