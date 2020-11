Eerste hotel in Brugge failliet door coronacrisis: "Ik vrees dat er nog zullen volgen"

Johan Creytens is de eigenaar van het viersterrenhotel Heritage in het centrum van Brugge. Ook hij heeft amper boekingen. "We hebben 22 kamers, maar slecht 2 kamers zijn bezet. Dat is ongezien in de herfstvakantie. Dit voelt aan als een knock-out", zegt hij.

Tijdens de eerste lockdown heeft Creytens zijn hotel volledig gesloten. "Maar dat gaan we nooit meer doen", zegt hij. "Toen kwam er helemaal niets meer binnen van inkomsten. We kregen wel een hinderpremie, maar dat was niet eens genoeg om de kosten voor gas, elektriciteit en water te betalen. We zijn dus blij om nu open te zijn, maar het is roeien met de riemen die we hebben. We houden vol zolang het kan. Dit hotel is ons leven."