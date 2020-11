Ethiopische leger voert luchtaanvallen uit op opstandige troepen in regio Tigre, vrees voor burgeroorlog neemt toe

Volgens de eerste minister hebben de luchtaanvallen op verschillende plaatsen in de regionale hoofdstad Mek'ele en in de omgeving daarvan "raketten en andere zware wapens volledig vernield". Wapens die het TPLF zeker zou gebruiken, aldus de eerste minister.

Abiy Ahmed had het over de "eerste ronde van de operatie" tegen het TPLF. Voor zover bekend zouden bij de luchtaanvallen geen slachtoffers gevallen zijn.

De regering in Mek'ele heeft naar verluidt nog niet gereageerd op de luchtaanvallen. In elk geval lijkt het er op dat het conflict tussen de regering in hoofdstad Addis Abeba en de lokale overheid in Tigre aan het escaleren is.