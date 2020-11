Groepje jongeren zorgt voor onrust op Terloplein met vuurwerkbommen: “Niet alle jongeren hier zijn amokmakers”

De voorbije week zorgden enkele jongeren voor onrust op het Terloplein in Borgerhout door vuurwerkbommen af te steken. Volgens Samenlevingsopbouw Antwerpen, dat buurtwerkers inzet op verschillende pleinen in de stad, is het maar een klein groepje jongeren dat voor problemen zorgt. “Dat is jammer, want nu krijgen alle jongeren daar die negatieve stempel, terwijl er ook jongeren zijn die dit niet willen”, klinkt het.