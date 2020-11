Heilig Hartziekenhuis in Mol richt relaxkamers in voor personeel: "De drukke covidafdeling even vergeten"

In Mol heeft het Heilig Hartziekenhuis vier relaxkamers ingericht voor het personeel. Door de stijgende coronabesmettingen is het er heel druk. Het ziekenhuis wil de medewerkers daarom wat extra ademruimte geven. "In de relaxkamers kan je even tot jezelf komen. Daar was zeker nood aan", vertelt hoofdverpleegkundige Hilde Torfs aan Radio 2 Antwerpen.