In België kan één enkele peiling de politiek maandenlang op het verkeerde been zetten

En toch zou de regering misschien beter af zijn met heel veel peilingen. Een peiling kan er toevallig heel ver naast zitten. Al naargelang de gebruikte techniek kunnen peilingbureaus de score van sommige partijen systematisch onder- of overschatten. Als er veel peilingen zijn, uitgevoerd door verschillende bureaus, dan kun je controleren voor die meetfouten door naar het gemiddelde te kijken. Zo gebeurt dat in andere landen. Als een regeringspartij slecht scoort in een peiling, dan blijkt meteen of dit al dan niet een toevallige uitschieter was. Bij ons daarentegen kan één enkele peiling de politiek maandenlang op het verkeerde been zetten.

Al bij al blijven peilingen een bizar fenomeen. We verwensen ze. We geloven er niet in. Maar we zijn in het geniep wel heel nieuwsgiering naar de resultaten. Politici kunnen niet aan de verleiding weerstaan om die ernstig te nemen. Peilingen trekken ook kijkers en lezers aan. Alleen al daarom zullen ze blijven bestaan. En als ze toch onvermijdelijk zijn, dan kun je er beter zo veel mogelijk hebben. Dat is de paradox van de peilingen.