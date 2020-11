Vijf Kempense bakkers zorgen voor zon in hun brood met vitamine D-gist. Het gist wordt blootgesteld aan uv-licht en wordt zo dus verrijkt met vitamine D. "We gebruiken het gist in al onze broden, pistolets, sandwiches en zelfs in onze koffiekoeken", zegt bakker Koen Dilen uit Ravels aan Radio 2 Antwerpen.