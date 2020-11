Kerktoren in Diest krijgt na jaren imposante kruis terug

En dus werd het kruis verwijderd en helemaal verstevigd en vernieuwd. Net als de voorgevel van de kerk. "Zodat de veiligheid voor de omgeving weer gegarandeerd is. Dat is ook nodig want het kruis is maar liefst vier meter hoog en weegt 220 kilogram. Het zit ook voor een stuk in een schacht zodat het kruis stevig op de kerktoren staat” gaat Peter verder.

Ook het kruis zelf is helemaal opgeknapt. “Dat gebeurde met oude, smeedtechnieken van destijds. Want de kerk is een beschermd gebouw en we moeten het volgens de richtlijnen aanpakken.”