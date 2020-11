Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel sluit de deuren tot eind januari

De ernst van de coronacrisis en de huidige tweede golf heeft de KVS doen beslissen om alle evenementen tot eind december te annuleren. Het gaat om de zes voorstellingen "Metamorphoses", "Koper en Vel", "Hands do not touch your precious Me", "Désintégration Culturelle", "Geel Hesje" en "J'ai pleuré avec les chiens". De tickethouders zijn door de KVS via e-mail op de hoogte gebracht.