"Leugen na leugen na leugen" en "trieste dag voor VS": Amerikaanse zenders gooien Trump van scherm terwijl hij speecht

"We gaan dit onderbreken", klonk het ook bij CNBC. "Het overgrote deel van wat de president hier zegt, is niet juist. Hij spreekt over legale en illegale stemmen, daar is geen enkel bewijs voor. Hier zijn enkel woorden, geen waarheid." En zo gaat het nog even verder. De presentator weerlegt zowat elke zin die Trump tot dan toe heeft gezegd.